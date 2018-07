Desertor das Farc que soltou refém receberá US$ 500 mil

O guerrilheiro colombiano que ajudou a libertar um refém recebeu a promessa de uma recompensa do governo de quase US$ 500 mil e uma nova vida na França. O rebelde, conhecido apenas pelo codinome "Isaza", passou 10 anos com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). No domingo, ele ajudou o ex-parlamentar Oscar Túlio Lizcano a ser liberado, após oito anos em cativeiro. A recompensa e a promessa de uma nova vida na França a "Isaza" ainda não foi concretizada. Segundo o governo, algumas barreiras legais ainda precisam ser superadas para que se possa cumprir a promessa. O procurador geral da Colômbia, Mario Iguaran, disse que o país precisa de novas legislações para facilitar futuras deserções de guerrilheiros. As Farc ainda têm mais de 20 reféns. O grupo quer trocar os reféns por centenas de guerrilheiros presos. As deserções são um dos principais problemas das Farc atualmente. Neste ano, cerca de 1,5 mil rebeldes deixaram a guerrilha. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.