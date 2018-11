Desertores sírios mataram 27 soldados, diz grupo opositor Desertores do Exército sírio mataram pelo menos 27 soldados e outros integrantes das forças de segurança em uma série de confrontos na província de Deraa, no sul da Síria, durante a madrugada desta quinta-feira, disse a entidade Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede na Grã-Bretanha.