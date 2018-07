Desespero do Flu cresce a cada rodada: Grêmio 5 a 1

A distância para o 16º colocado já é de 8 pontos, o time não consegue ganhar um jogo, o saldo é de 18 gols negativos e a Série B parece cada vez mais perto. O Fluminense, tradicional clube carioca, vive à beira do abismo e não mostra nenhum poder de reação. O retrato da caótica situação foi a partida de ontem, em Porto Alegre, contra o Grêmio: derrota por 5 a 1, com dois gols contra, péssimo desempenho, erros na defesa, erros no ataque, objetividade zero e nenhum padrão de jogo.

Os atletas e o técnico Cuca parecem já conformados com o rebaixamento, embora, claro, adotem discurso de confiança... "Temos de buscar casos de superação, e não importa qual tipo", afirmou o zagueiro Luiz Alberto, capitão da equipe. "Como sou capitão, não posso jogar a toalha, senão os outros também vão jogar."

O Fluminense, com 18 pontos em 25 jogos, segue na lanterna do Campeonato Brasileiro. Para escapar do rebaixamento, terá de somar, de acordo com os matemáticos, 30 pontos nas 13 rodadas restantes para o fim da disputa, algo bastante improvável para o nível de futebol apresentado por seus jogadores.

Em casa, a equipe sofre para somar um ponto. Fora, é facilmente derrotada. O Grêmio atropelou o adversário das Laranjeiras sem grande esforço. Em pouco mais de 20 minutos, já ganhava por 3 a 0, gols de Adeilson (contra), Souza e Tcheco. Na segunda etapa, sofreu um gol (Kieza), mas sem se abalar ampliou a vantagem com Cássio (contra) e Jonas, artilheiro ao lado de Adriano, do Flamengo, com 13 gols.

O Flu, agora, busca refresco na Copa Sul-Americana, em que enfrenta o Alianza Atlético, no Peru, em confronto marcado para quarta-feira, pelas oitavas de final.

O Grêmio, com 39 pontos, na 6ª colocação do Brasileiro, agora volta a falar até em brigar pelo título.