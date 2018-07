Desfile celebra título da Unidos de Vila Isabel no Rio

Última das seis escolas a desfilar, a escola arrancou aplausos principalmente diante do sexto carro alegórico, onde desfilaram Martinho da Vila, um dos compositores do samba-enredo, e a carnavalesca Rosa Magalhães. "Este ano senti um gosto especial. O melhor momento foi ver as pessoas cantando o samba", disse Martinho. Autor dos enredos dos três títulos da Vila Isabel (em 1988, 2006 e agora), o compositor foi pela primeira vez vencedor com um samba do qual é coautor.

A vice-campeã Beija-Flor foi a penúltima a desfilar e trouxe logo à frente da escola o personagem que será enredo do próximo ano: José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, ex-diretor da Rede Globo e empresário de telecomunicações. O carnavalesco da Unidos da Tijuca, Paulo Barros, planejou assistir ao desfile de sua escola do camarote que a agremiação mantém na Sapucaí, o que seria inédito. Mas não aguentou e, ao longo da exibição, decidiu ir para a avenida. A Tijuca foi a terceira colocada no desfile.

A Grande Rio, sexta colocada, desfilou pela última vez tendo a dançarina Carla Prata como rainha de bateria. Em 2014, quando a escola terá como enredo a cidade de Maricá, Carla deve ser substituída pela atriz Bruna Marquezine. O único susto durante o desfile das campeãs ocorreu quando a Imperatriz se apresentava. O carro que retratava a Virgem de Nazaré sofreu um princípio de incêndio, rapidamente controlado pelos bombeiros.