Desfile da Independência reúne 20 mil pessoas em SP O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), e o prefeito Gilberto Kassab (DEM), candidato à reeleição na capital paulista, assistiram juntos nesta manhã ao desfile das Forças Armadas, no Sambódromo (zona norte de São Paulo), em comemoração ao 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. O desfile reuniu um público de cerca de 20 mil pessoas, segundo números da Polícia Militar. Participaram do desfile 900 oficiais da Aeronáutica, 1.200 do Exército e 400 da Marinha. O desfile começou com uma hora de atraso, por volta das 10 horas. Alguns manifestantes vaiaram autoridades na chegada ao evento, em protesto por salários melhores a policiais.