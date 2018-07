Desfile da Porto da Pedra tem mais de 300 esculturas A Porto da Pedra já desfila há mais de uma hora na Marquês de Sapucaí. O desfile da escola conta com mais de 300 esculturas, distribuídas em dez carros alegóricos. Originalmente eram oito carros, mas houve uma dificuldade de acoplar elementos de um dos carros e, portanto, a solução foi entrar com dez carros. O vermelho e o branco dominam o desfile da escola, que defende um enredo que faz analogia entre a sedução e a curiosidade humana O carnavalesco Max Lopes desenvolve as alegorias com o mote da curiosidade remetendo à lenda da caixa de Pandora, filha de Zeus.