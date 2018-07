Desfile das escolas de Santos-SP começa neste sábado

Pelo sétimo ano consecutivo, o carnaval santista é realizado no local e caiu no gosto da população. O complexo possui 11 conjuntos de arquibancadas com capacidade para 10 mil pessoas, mais camarotes e áreas para autoridades e imprensa, totalizando mais de 11 mil espectadores diários. Pessoas chegaram a dormir na noite de domingo em frente ao Teatro Municipal para adquirir os ingressos, que foram colocados à venda na manhã de segunda-feira e se esgotaram rapidamente.

Trata-se de um festival de luzes e de cores e muito samba no pé. Dragões da Castelo, Camisa Alvinegra, Zona Noroeste, Vila Mathias e Padre Paulo são as escolas que se apresentam amanhã, a partir das 22 horas. Domingo é a vez da Real Mocidade, Sangue Jovem, Amazonense (de Guarujá), Unidos dos Morros e Dependente do Samba se apresentar.

O ponto alto do desfile deve ser na segunda-feira, com a apresentação de escolas tradicionais, como a Brasil, Império da Vila, União Imperial, Bandeirantes do Saboó e X-9, campeã do carnaval de 2011 e que busca o bicampeonato este ano. A mais antiga agremiação carnavalesca santista, fundada em 1944 e madrinha da X-9 Paulistana, entrará no sambódromo com 2.400 integrantes para mostrar o enredo "O Majestoso Palco Negro - A Noite". A bateria da escola, considerada "nota 10", é formada por 200 ritmistas.

TENDAS - Quem não conseguiu garantir sua presença no sambódromo, por conta da falta de ingressos, não ficará sem carnaval. Os foliões poderão pular nas cinco tendas, instaladas nas praias e nos morros, onde serão realizados bailes gratuitos, de sábado a terça-feira, a partir das 20 horas. No domingo, segunda e terça haverá matinês, das 15 às 18 horas.

As apresentações noturnas contam com a animação das bandas Star Five, Zago Art Show, Johnny Brasilian Band, Musical Requinte e Fantasy. Já nas matinês estão previstos os shows da Musical Ponto de Impacto, Adriano Neves & Banda, Giovanny Music Band, Nayat Jordan & Company e Caximbo & Banda.