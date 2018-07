Desfile de Adriana Degreas mostra o que a baiana tem

Muito longe de ser folclórica ou hipercolorida, a coleção surgiu em tons dourados que evocavam as pinturas barrocas das igrejas baianas. Ricos bordados traduziam a era de ouro baiana e ainda sugeriam as joias crioulas tão apreciadas no Brasil Colônia. Não por acaso a cartela de cores trouxe muito dourado, tons terrosos e brilho. que surgiu com o uso do lamê. Tudo muito equilibrado, claro.

Se trouxe ares de vintage este mergulho na história? Sim, mas a combinação com tecidos contemporâneos e o corte preciso das peças atualizaram as antigas imagens. Antigas, por exemplo, como as fotos que Marc Ferrez tirou da Bahia do século 19, que foram impressas digitalmente em maiôs, camisas e caftãs.

Por falar em corte preciso, a modelagem anos 1950, principalmente com foco na cintura alta, trouxe ares da Bahia de outrora, mas também ganhou atualidade com o aplique de margaridas de seda em capas, vestidos e camisas confeccionados em tela. Destaque ainda para o aplique de pedrarias em tecidos nobres como a musseline de seda. Ainda entre os tecidos, o piquet de algodão e o jacquard davam estrutura às peças.

Quando o assunto foi a sensualidade despojada da baiana, surgiu o algodão, e os looks brancos com ombros à mostra, transparências e babados. O mesmo branco surgiu nas lingeries, que combinavam o "shape" amplo, com cara de "minha vó usava", mas com a sensualidade da transparência (esta sim a grande tendência do próximo verão). Quem é fã dos babadinhos das clássicas calcinhas "bunda rica" vai adorar os looks que Adriana criou pensando nas lingeries "que fizeram história das escravas com seus senhores".