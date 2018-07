Desfile de afoxé abre carnaval no sambódromo de SP A apresentação do Afoxé Iya Ominibú abriu às 21h a primeira noite do carnaval de São Paulo no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da cidade. O grupo é formado por pais de santo e integrantes de casas de candomblé do Estado. A presidente do afoxé, Regina França, explica que este ano foi preciso muita criatividade para driblar a queda das verbas para o grupo. "Temos fantasias menos ricas, mas contamos com a colaboração dos integrantes para fazer uma linda apresentação", disse. O cantor Martinho da Vila participa da apresentação. O Afoxé Iyá Ominibu e o Afoxé Filhos da Coroa de Dadá acusam a São Paulo Turismo (SPTuris), da Prefeitura da capital paulista, de asfixiá-los nos últimos anos com uma redução sistemática de verbas, que só do ano passado para cá teria atingido 60%. A empresa da Prefeitura nega discriminação. O Iya Ominibú homenageia Osossi, o orixá das matas, que rege o ano de 2009. "Nossa função é abrir os caminhos da avenida do samba para que tudo corra bem neste carnaval", afirma a presidente do grupo. A tradição de afoxés abrindo o carnaval paulistano já tem 16 anos.