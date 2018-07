Desfile de moda praia reúne mil pessoas no Fashion Rio O disputado desfile da grife de moda praia Lenny reuniu cerca de mil espectadores no quinto dia do Fashion Rio, que aplaudiram de pé as criações sofisticadas da estilista Lenny Niemeyer. A marca, a preferida das altas rodas, partiu de "um ponto de luz" na água, a partir do qual "a vida surge". Lenny nunca erra a mão. Dessa vez, modelos como Ana Beatriz Barros, Michele Alves, Isabeli Fontana, Izabel Goulart, Marcelle Bittar e Ana Claudia Michels desfilaram maiôs e biquínis bordados com pedra de ágata, imagens de peixes formadas por paetês e combinações de amarelo e preto, azuis e verdes, marfim e café. São peças para mulheres que não vestem quaisquer duas peças e saem por aí. Na badalada fila A, estavam a apresentadora Glória Maria, a modelo Letícia Birkheuer, a atriz Carolina Ferraz e outras habituês dos desfiles da grife. A passarela tinha um laguinho artificial no meio. Do oceano profundo de Lenny, emergiram biquínis com calcinhas bem fininhas e outras com laterais mais grossas; sutiãs reforçados ou sem alça. Talhados para o pós-sol, minivestidos plissados e kaftans de algodão lindíssimos. Lycra pintada à mão, estampas saídas do fundo do mar, como corais e algas, pulseiras de arraia, cortes clássicos ou ousados, costas mais ou menos nuas - assim é o verão 2009 da Lenny, que explica: "É uma coleção orgânica. A mulher mergulha no mar e emerge com o movimento dos peixes, até que chega à areia".