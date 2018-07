Desfile de SP começa com expectativa de casa cheia

Diferentemente do ano passado, quando as duas agremiações com as piores notas eram rebaixadas, em 2012 apenas uma escola cairá para o Grupo de Acesso do carnaval paulistano. As duas agremiações que conquistaram no ano passado o direito de desfilar pelo Grupo Especial neste ano foram a Camisa Verde e Branco, que foi vice-campeã, e a Dragões da Real, escola de samba de uma torcida organizada do São Paulo Futebol Clube, que ficou em primeiro lugar. Junto com a Gaviões da Fiel (Corinthians) e a Mancha Verde (Palmeiras), os três grandes times de futebol da capital paulista terão, pela primeira vez, seus brasões presentes na avenida.

Outra mudança anunciada pela Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo é o sistema de notas aferidas pelos juízes. Agora valerão apenas as duas notas mais altas dos três jurados de cada quesito. Até o ano passado eram cinco notas, sendo que a maior e a menor eram descartadas. Além disso, os descontos de pontos por erros das escolas no desfile serão decimais - a partir de 0,1. Na regra anterior, cada punição valia 0,25 ponto.

Antes de as escolas de samba iniciarem seus desfiles, o público poderá conferir a apresentação do Grupo de Cultura Coreana, que abre os desfiles da passarela do samba hoje, e do Afoxé Coroa de Dada, que abre o sábado, ambos às 21h. No próximo dia 24, as duas agremiações mais bem classificadas no Grupo de Acesso e as cinco melhores do Grupo Especial participarão do desfile das campeãs.

Ingressos - As entradas para as duas noites do carnaval de São Paulo começaram a ser vendidas no dia 16 de janeiro, e até as 14 horas de ontem haviam sido comercializados 49.565 bilhetes. Segundo a empresa Ingresso Fácil (www.ingressofacil.com.br), para a primeira noite de desfiles estão esgotados ingressos para as arquibancadas A, C, E e F. Para a noite seguinte, não há mais entradas para as arquibancadas A, C, D, E e F. Os preços variam de R$ 60 (arquibancada) a R$ R$ 25.000 (camarote para 25 pessoas).

Além da internet, os ingressos podem ser adquiridos, em São Paulo, no próprio Anhembi, nos Estádios do Canindé e do Pacaembu e no Ginásio do Ibirapuera. Em Santo André, são vendidos no Estádio Bruno José Daniel, e em Barueri, no Ginásio de Esportes José Corrêa. As bilheterias funcionam de segunda a sábado, das 11h às 17h. É necessário apresentar RG e CPF na hora da compra. A venda de ingressos de meia-entrada somente é efetuada no ponto de venda do Anhembi.