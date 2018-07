Desfile em Batatais custa 1 kg de alimento não perecível

As escolas precisam ter no mínimo 280 componentes cada para desfilar, mas vão sair com quase duas vezes essa quantidade e algumas já têm até fila de espera. Nos barracões o movimento é intenso de costureiras, carnavalescos e pessoas da comunidade preparando os desfiles que começam neste sábado (9), a partir das 21h. Este ano o investimento total é de R$ 1 milhão, sendo R$ 600 mil partindo da prefeitura, que conta com verba específica para eventos turísticos pelo fato de a cidade ser uma estância.

Pela primeira vez o desfile da cidade deixará de cobrar ingresso. Neste ano, para assistir ao desfile na arquibancada o folião precisará apenas doar um quilo de alimento não perecível. Tudo o que for arrecadado será destinado para entidades assistenciais do município. Se alguém se esquecer de levar o alimento não tem problema, pois barracas serão montadas na frente do sambódromo para comercializar as mercadorias. A primeira escola a desfilar será a Unidos da Fiel, seguida da Riachuelo e da Castelo, a maior ganhadora de títulos até hoje.

No domingo (10), desfilam Acadêmicos do Samba, Unidos da Liberdade e a campeã do ano passado, Unidos do Morro. Para o presidente da Liga das Escolas de Samba, Valnei José Barbosa, a qualidade do desfile na cidade foi conquistada ao longo do tempo graças ao interesse da população, que gosta e procura aprender cada vez mais sobre o carnaval. "Aqui as pessoas levam a festa a sério", brinca.