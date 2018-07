Desfile em SP tem 3 postos médicos e 20 ambulâncias Os foliões que vêm ao sambódromo de São Paulo assistir a primeira noite de desfile das escolas de samba do Grupo Especial contam com uma estrutura de atendimento médico com três postos e 20 ambulâncias, sendo quatro munidas de unidades de tratamento intensivo (UTI). Além disso, há uma ambulância na concentração externa, no terreno da Aeronáutica. As ambulâncias estão distribuídas por todos os setores. Os postos médicos ficam atrás da arquibancada do setor B, na altura do portão 14, próximo à Marginal do Tietê, atrás do setor J, na altura do portão 28, na Avenida Olavo Fontoura e na pré-concentração, na região da Rua Professor Milton Rodrigues.