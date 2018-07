Desfile tem peças já utilizadas em outras coleções no RJ A plateia que assistiu ao desfile da OEstudio, grife que abriu o segundo dia de desfiles da temporada inverno 2013 do Fashion Rio, na tarde desta quinta-feira (8), no Píer Mauá (zona portuária), teve uma sensação de déjà vu. A marca propositalmente trouxe peças já utilizadas em outras coleções, mas que foram completamente transformadas.