Design em dobro Registros do uso popular da tipografia, de Edson Meirelles (foto), e desenhos de marcas criados por Rubem Martins estão em duas mostras simultâneas no Instituto Tomie Ohtake - ambas parte do ciclo Anônimos e Artistas, que revisita a origem do design brasileiro. R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Inauguração: 4ª (8). Grátis. Até 2/6.