Desinformados, poucos fiéis acompanharam desfile do papa O papa Francisco já chegou ao Palácio São Joaquim, na zona sul do Rio, para o encontro com menores infratores. O evento foi um pedido do pontífice e não haverá transmissão. Francisco chegou de papamóvel, mas, desinformados, poucos fiéis acompanharam o trajeto. Ao meio-dia está prevista a oração do Ângelus na sacada do palácio.