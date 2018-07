Desistência de Bachmann acirra disputa republicana nos EUA A acirrada disputa pela indicação republicana à Casa Branca se estreitou nesta quarta-feira com a desistência da deputada Michele Bachmann, ligada ao movimento conservador Tea Party, enquanto o governador do Texas, Rick Perry, decidiu permanecer na corrida, apesar do mau resultado no caucus (eleição primária) da véspera em Iowa.