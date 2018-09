Deslizamento atrapalha reparo na rede elétrica em SC Um deslizamento de terra no começo da manhã de hoje atrapalhou os trabalhos de reparo na rede elétrica em Blumenau, Santa Catarina. Ninguém ficou ferido. Segundo as Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), cerca de 137 mil residências permaneciam sem luz por volta das 10 horas. De acordo com a Celesc, os constantes deslizamentos impedem os trabalhos para restabelecer a energia e dificultam o início dos consertos em várias áreas atingidas. Na região de Blumenau, em virtude dos problemas localizados no bairro Fortaleza, houve aumento de 4% no desabastecimento, com mais de 51 mil pontos sem energia elétrica. Os bairros mais atingidos são Fortaleza e Progresso. Em Joinville, 26% do sistema foi recuperado e, em Itajaí, a recuperação chegou a 8%. Na região de São Bento do Sul, houve deslizamento próximo à subestação Volta Grande. O município de Rio Negrinho está com 1.034 unidades consumidoras sem eletricidade. Em Itajaí, ao todo, são 28.105 unidades consumidoras sem energia elétrica. Em Itapoá a energia foi quase totalmente recuperada, e apenas 4,4% das pessoas permanecem sem luz. Joinville e São Francisco do Sul têm, juntas, 2.443 unidades sem luz. Na região da Grande Florianópolis, o município de Águas Mornas ainda está com 1.579 unidades sem eletricidade. Em Nova Trento, São João Batista, Santo Amaro e Major Gercino o fornecimento de energia já foi quase totalmente recuperado.