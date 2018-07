Deslizamento bloqueia Fernão Dias na Grande SP Um deslizamento de terra ocorrido na tarde de sexta-feira, no quilômetro 77,5 da Rodovia Fernão Dias, no limite entre os municípios de São Paulo e Mairiporã, causa dois bloqueios na rodovia no sentido SP-MG, um deles no quilômetro 86, na Vila Galvão, em Guarulhos, para evitar a passagem de caminhões e carretas de grande porte. O outro, no quilômetro 79, onde há um desvio para a Avenida Coronel Sezefredo Fagundes.