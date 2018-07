Deslizamento bloqueia rodovia em Franco da Rocha

Erosão - No início da madrugada de quarta-feira, 18, o DER foi obrigado a bloquear ambos os sentidos da Rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), no km 398, no trevo de Iacanga, região de Bauru, interior paulista, onde um buraco se formou na pista em razão das chuvas. Não há previsão de liberação do trecho. O motorista que está na SP-321 faz o desvio no km 390 pela Rodovia Hilario Spuri Jorge (SP-331), sentido Reginópolis, acessando na sequência a Rodovia Marechal Rondon (SP-300) e outras vias municipais da região.

Já a Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães (SP-463) está bloqueada, desde o final da noite do último dia 11, no km 100,5, em Auriflama, região de Araçatuba, em razão de outra erosão, também causada pelas chuvas. Segundo o DER, toda a pista cedeu e não há previsão de término das obras de reconstrução daquele trecho. Tanto o motorista que segue no sentido Jales como quem está no sentido Araçatuba são obrigados a fazer um desvio pela Rodovia Washington Luís (SP-310) e passar por dentro de Auriflama para entrar novamente na SP-463.