Deslizamento causa duas mortes no Alto Ribeira Duas pessoas - uma criança de 11 anos e um adolescente de 17 - morreram sob os escombros de uma casa atingida por um deslizamento, no final da tarde de terça-feira, 25, em Itapirapuã Paulista, região do Alto Ribeira, sul do Estado de São Paulo. O acidente aconteceu no bairro da Usina, zona rural do município. Uma barreira com pedra e areia atingiu a casa, que estava em construção, e soterrou a família. Outro adolescente de 15 anos foi atingido pelos escombros, mas sobreviveu. Ele foi levado ao pronto-socorro da cidade e permanece internado na manhã desta quarta-feira.