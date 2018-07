Deslizamento de terra bloqueia avenida da capital paulista

A avenida Coronel Sezefredo Fagundes está completamente interditada na altura do número 30 mil, no extremo norte de São Paulo, desde o final da noite de terça-feira, 10, devido a uma queda de barreira. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), não há desvio no local, área de mata. Os motoristas que pretendem chegar a Mairiporã, Grande SP, devem evitar a avenida e utilizar somente a Rodovia Fernão Dias. A CET informou que somente pela manhã desta quarta-feira será possível uma avaliação do problema, portanto, não há qualquer previsão para a liberação das pistas. Não há informações sobre vítimas no deslizamento.