Deslizamento de terra bloqueia BR-280 em SC A rodovia BR-280 está interditada desde às 21h30 de ontem na altura do quilômetro 84, trecho de serra, em Corupá(SC), região norte catarinense, a 214 quilômetros de Florianópolis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por causa da chuva, houve um deslizamento de terra. A pista acabou cedendo e ambos os sentidos da rodovia tiveram de ser bloqueados naquele trecho. Funcionários do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (Denit) e da empresa terceirizada responsável pela manutenção da estrada trabalham no local, mas não há previsão de liberação. Quem segue no sentido litoral faz o desvio na altura do quilômetro 108, em São Bento do Sul, acessando a Rodovia Serra Dona Francisca (SC-301). Quem sobe a serra também é obrigado a acessar a SC-301.