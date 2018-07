Deslizamento de terra deixa um morto em Mauá-SP Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um deslizamento de terra na tarde de ontem na Vila Ligia, em Mauá, no ABC paulista. Conforme informações da Defesa Civil estadual, dois homens escavavam um barranco em uma residência particular, na Rua Juvenal Laurindo Alves, quando a terra cedeu e soterrou os dois. Um deles foi resgatado com vida e levado ao pronto-socorro municipal. O outro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.