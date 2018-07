Deslizamento de terra mata 2 pessoas na Grande SP

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após uma casa ser soterrada na manhã desta quinta-feira, 4, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um deslizamento de terra aconteceu por volta das 7h e soterrou uma residência na Rua Chavantes, no município de Cajamar.

Nove equipes de resgate foram encaminhadas ao local. Os bombeiros encontraram quatro vítimas sob os escombros, duas já sem vida. Os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro Polvilho e não há informações sobre o seu estado de saúde.