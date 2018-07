Deslizamento de terra mata 25 em área mineradora das Filipinas

O incidente, o segundo em menos de nove meses na localidade de Pantukan, na ilha da Mindanao, ocorreu perto da região de Kingking, que supostamente tem uma das maiores jazidas não-exploradas de cobre no mundo.

Fontes oficiais disseram que havia fendas nos morros por causa de deslizamentos anteriores, e que as chuvas das últimas semanas deixaram o terreno instável. No mês passado, os ventos e inundações decorrentes do tufão Washi mataram mais de 1.200 pessoa em Mindanao.

Um porta-voz militar disse que 16 pessoas foram resgatadas dos escombros do deslizamento, ocorrido durante a madrugada, e que ainda há cerca de cem desaparecidos.

Um garimpeiro que vive no local declarou a uma rádio que não chovia na hora do deslizamento e muita gente havia saído das suas casas quando pedras começaram a cair sobre os telhados.

(Por Manuel Mogato)