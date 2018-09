Deslizamento de terra mata duas na região serrana do RJ Um deslizamento de terra matou duas pessoas no município de São José do Vale do Rio Preto, na região serrana do Rio de Janeiro. As vítimas, Aline Pereira Alves e sua filha, Tainá, de 9 anos, estavam em casa quando o imóvel foi atingido, na noite de sexta-feira. Os corpos foram resgatados na manhã de sábado, com o uso de uma retroescavadeira.