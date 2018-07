Deslizamento de terra mata pelo menos 22 pessoas na Guatemala Pelo menos 22 pessoas morreram no norte da Guatemala no domingo, quando parte de uma montanha desabou em uma trilha, informaram autoridades de emergência à Reuters. O deslizamento de terra aconteceu em uma área pouco povoada no distrito de Alta Verapaz, a 200 quilômetros da Cidade de Guatemala. As equipes de emergência ainda procuravam por mais vítimas na noite de domingo. Os deslizamentos de terra são comuns na Guatemala, mas costumam ocorrer durante a estação de chuvas, entre junho e novembro. Hugo Arvizu, porta-voz da comissão de atendimento a desastres, disse que o deslizamento foi causado por uma falha geológica. (Por Sarah Grainger)