Deslizamento de terra mata três crianças em PE Um deslizamento de terra matou três crianças no povoado de Tanques, em Lagoa Grande, sertão de Pernambuco, na tarde de ontem. De acordo com a Defesa Civil do Estado, os primos Daniela Macedo Caboclo, de 8 anos, Emerson Caboclo da Silva, de 7, e Aline Meirele Caboclo de Sá, de 11 anos, brincavam em um barranco, às margens de um rio, quando foram atingidos pela terra. O avô das vítimas ainda tentou socorrê-las, mas elas morreram ao dar entrada no hospital do município. Os corpos das crianças foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Petrolina. O corpo de Aline será sepultado em Lagoa Grande. As outras vítimas serão enterradas em Ipubi.