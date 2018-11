Deslizamento de terra mata três pessoas em Salvador

A chuva que cai desde sábado em Salvador também causou hoje alagamentos e desabamentos de imóveis. No bairro do Pau Miúdo, um muro ruiu atingindo um aposentado que mora no imóvel. Ele teve fratura em uma das pernas e está internado. No Shopping Iguatemi, o mais movimentado da cidade, um pedaço do forro de gesso do teto não resistiu a uma infiltração e caiu. Ninguém ficou ferido. As principais avenidas da capital baiana passaram o dia congestionadas por causa de alagamentos. A chuva ainda chegou a suspender as operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luís Eduardo Magalhães.