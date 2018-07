Deslizamento de terra mata uma pessoa em SC Um homem morreu em um deslizamento de terra provocado pelas chuvas na Rodovia SC-456, em Anita Garibaldi, na serra de Santa Catarina, na noite de ontem. O corpo foi resgatado apenas no começo da tarde de hoje. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Diego Ernandes, de 29 anos, que era veterinário e funcionário da Prefeitura de Pinhal da Serra, estava em um carro que foi atingido pelo deslizamento. Com o impacto o carro foi arrastado por cerca de 10 metros, para uma ribanceira, próximo a um lago. O corpo e o veículo já foram resgatados.