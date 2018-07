Deslizamento deixa quatro feridos no Guarujá (SP) Quatro pessoas ficaram feridas na manhã de hoje, após um deslizamento de terra em um condomínio localizado na Rodovia Guarujá-Bertioga, em Guarujá, litoral paulista. De acordo com a Defesa Civil da cidade, o acidente ocorreu durante trabalhos de contenção na construção de um imóvel. Houve, então, o deslizamento que empurrou os quatro operários contra blocos rochosos. O local foi interditado. Segundo a Defesa Civil, as vítimas sofreram escoriações e algumas delas estavam com suspeita de fraturas. Todas foram levadas para o Pronto Atendimento Médico do Guarujá.