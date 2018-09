Deslizamento destrói cerca de 50 casas no AM Pelo menos 50 casas construídas próximas a barrancos ficaram destruídas na madrugada de hoje, em deslizamento de terra em São Paulo de Olivença, município a 988 quilômetros de Manaus. Segundo a Defesa Civil Estadual, uma equipe seguiu hoje para o município para avaliar danos materiais. Não há registros de feridos ou mortos e também não há ainda estimativa do número de desabrigados, que estão sendo encaminhados para escolas e igrejas. O município é um dos 29 em estado de emergência no Estado por conta da estiagem.