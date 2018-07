Deslizamento e inundação deixam três mortes em Além Paraíba (MG)

SÃO PAULO - Três pessoas morreram e uma ainda está desaparecida em consequência das chuvas que atingem a cidade de Além Paraíba, em Minas, nesta segunda-feira, 9.

Segundo os bombeiros, um homem morreu vítima de soterramento e uma criança, de 5 anos, morreu afogada, arrastada pela enxurrada. Os corpos deles foram encontrados nesta manhã.

Após denúncia, o corpo de uma mulher foi localizado no meio da inundação por volta das 15h30. Ela morreu afogada ao ser arrastada pelas águas. A corporação continua a procurar outra mulher que está desaparecida.

O Batalhão Emergencial está enviando bombeiros da área administrativa do 4º Batalhão para reforço operacional na ocorrência. Um barco do Corpo de Bombeiros e do helicóptero Pégasus ajudam nas buscas. De acordo com informações dos Bombeiros, o município está ilhado, sem energia elétrica e sem telefone.

Em Juiz de Fora, um prédio de dois andares, com quatro apartamentos, desabou nesta manhã. Moradores informaram sobre a existência de um morador sob escombros. Cinco equipes de resgate procuraram pela suposta vítima, que não foi encontrada. Segundo os bombeiros, ninguém se feriu no desabamento. Os trabalhos na região foram encerrados.

O texto foi atualizado às 16h35.