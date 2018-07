Deslizamento em estrada na Guatemala mata 33 Pelo menos 33 pessoas morreram quando uma parte imensa de uma montanha deslizou em uma estrada no norte da Guatemala no domingo, disseram autoridades. Hugo Arvizu, um porta-voz para a comissão de assistência a desastres Conred, disse à Reuters na segunda-feira que o número de mortos cresceu de 22 para 33, e que equipes de resgate estão atuando para tirar alguns desses corpos para fora dos destroços. O deslizamento, provocado por uma falha geológica, colocou 10 milhões de toneladas de pedra na estrada em uma área habitada de Alta Verapaz, cerca de 200 quilômetros ao norte da Cidade de Guatemala. A estrada ficou fechada em dezembro depois que um deslizamento menor matou duas pessoas. As vítimas do incidente de domingo eram pedestres que ignoraram o aviso para não usar a rota, disse Arvizu. "Era proibido usar a estrada... mas algumas pessoas estavam andando por ali", disse. O vice-presidente da Guatemala, Rafael Espada, disse no domingo que os constantes deslizamentos na área estão atrapalhando as equipes de resgate. Os deslizamentos de terra são comuns na Guatemala, mas normalmente ocorrem durante a temporada chuvosa entre junho e novembro, quando as montanhas ficam alagadas e instáveis. As encostas de morro do departamento de Alta Verapaz são áreas prósperas para o plantio de café e cardamomo, mas uma falha geológica nas formações de rocha calcária passa pela área. (Reportagem de Sarah Grainger)