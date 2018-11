Deslizamento interdita Rio-Santos, em Angra dos Reis A Rodovia Rio-Santos está totalmente interditada na região de Angra dos Reis, no litoral sul fluminense, desde a madrugada de hoje. Um deslizamento de pedras, por volta da 1h30, fechou as duas pistas da rodovia na altura do quilômetro 455. Ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as pedras deverão ser implodidas. Não há previsão para a reabertura da estrada.