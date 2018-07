Deslizamento interdita rodovia federal em SC Um deslizamento de terra ocorrido na noite da última sexta-feira provocou a interdição das pistas da rodovia BR-280 na região de Corupá (SC), a 215 quilômetros da capital Florianópolis. O clima instável, com períodos de chuva, na região norte catarinense vêm adiando o início das obras de recuperação da estrada. No trecho de serra, metade da pista foi embora com o barranco que cedeu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, máquinas da empresa terceirizada responsável pela manutenção da rodovia e funcionários do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (Dnit) estão no local, mas, por causa da chuva que não dá trégua, ainda não iniciaram as obras de restauração da estrada. Ambos os sentidos da rodovia estão bloqueados no trecho afetado. Quem segue no sentido litoral faz o desvio na altura do quilômetro 108, em São Bento do Sul, acessando a Rodovia Serra Dona Francisca (SC-301). Quem trafega no sentido litoral/serra tem duas opções: ou também acessa a SC-301 ou segue por um trecho de 11 quilômetros de uma estrada secundária, por onde só passam veículos de pequeno porte, como automóveis e camionetas.