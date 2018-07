Deslizamento mata 4 e deixa até 15 desaparecidos no RJ

O deslizamento atingiu oito casas da cidade localizadas perto da BR-393, de acordo com a Defesa Civil do município. Quatro corpos foram encontrados até o início da tarde e até 15 pessoas podem estar soterradas, disseram as autoridades responsáveis pelo resgate.

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham na operação de busca e salvamento no local. Cães farejadores e voluntários também auxiliam nas buscas.

"Já vínhamos monitorando muitas áreas de risco na cidade e conseguimos tirar muitas pessoas de suas casas, mas nesse local onde houve o deslizamento não havia nenhum sinal de que o perigo fosse iminente", disse à Reuters por telefone o coordenador da Defesa Civil de Sapucaia, Marco Antônio Teixeira.

A chuva em Sapucaia começou no fim de semana e até o início da tarde desta segunda ainda não havia parado. Cerca de 50 casas em áreas de risco na cidade tiveram de ser esvaziadas às pressas e os moradores foram levados para abrigos improvisados.

Em janeiro de 2011, o Estado do Rio sofreu uma tragédia por causa das chuvas concentradas principalmente na região Serrana, com cerca de 900 mortos em decorrência de gigantescos deslizamentos de terra. Neste início de ano já são quase 20 mil pessoas fora de suas casas no Estado, mas apenas uma morte fora confirmada antes do deslizamento em Sapucaia.

OUTRO DIQUE ROMPIDO

No domingo, um segundo dique de contenção se rompeu no norte do Estado do Rio em consequência das chuvas, obrigando as autoridades a iniciarem à noite a remoção às pressas de cerca de mil pessoas no município de Cardoso Moreira.

O dique do Onça se rompeu no fim da tarde por causa da força das águas do Rio Muriaé, que corta a região. Com as chuvas de verão na área este ano, o nível do rio subiu bastante e a água invadiu uma área rural da cidade conhecida como Outeiro, onde vivem cerca de mil pessoas.

Equipes do Exército e da Defesa Civil estão desde domingo à noite retirando as famílias do local e levando para barracas e abrigos improvisados. "Estão todos colaborando na remoção dessas pessoas. Ainda hoje a região deve ficar totalmente alagada", disse à Reuters nesta segunda-feira o coordenador da Defesa Civil de Campos, Henrique Oliveira.

Um dique na rodovia BR-356 se rompeu na quarta-feira passada com a força da chuva, abrindo uma cratera de mais de 20 metros na via e inundando uma localidade vizinha chamada Três Vendas, na cidade de Campos, também no Norte fluminense.

Cerca de 4 mil pessoas ficaram em situação de risco e foram orientadas a sair de suas casas inundadas pela água do rio. No entanto, temendo saques e furtos, muitos decidiram ficar em casa.

Em Minas Gerais, são 12 os mortos desde o início de outubro, quando começou a estação das chuvas no Estado. Mais de 100 cidades já declaram situação de emergência e a mineradora Vale informou que o mau tempo está provocando paradas "ocasionais" na produção de minério de ferro no Estado.

(Reportagem adicional de Sabrina Lorenzi)