Deslizamento mata casal e deixa feridos em Itabuna-BA

O deslizamento derrubou a caixa d''água da casa, que caiu sobre o quarto no qual dormiam Renato Pereira Oliveira, de 34 anos, e Silmara Oliveira, de 28. Eles morreram na hora. Os três filhos, que estavam em um quarto ao lado, ficaram feridos. Resgatados por vizinhos, eles foram encaminhados ao Hospital Manoel Novaes e não correm risco de morte.

Segundo a Defesa Civil do município, a região onde ocorreu o deslizamento é considerada área de risco há mais de um ano e a população já foi orientada a deixar o local. A prefeitura alega que já concedeu benefícios a quem se dispuser a sair de casa, como pagamento emergencial de aluguel, mas cerca de 40 famílias resistem - apenas três deixaram imóveis no local após o alerta do poder público.