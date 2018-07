Deslizamento mata um e 2 ficam soterrados em SP Uma pessoa morreu e pelos menos duas ficaram soterradas na tarde desta terça-feira, em decorrência de um deslizamento de terra em uma obra na Rua Algard, no Jardim São Bento, na zona sul de São Paulo. As informações são do Corpo de Bombeiros. Acionado por volta das 16h30, o Corpo de Bombeiros enviou oito equipes para o local. Até as 17h30 não havia informações sobre a causa do acidente.