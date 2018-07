Deslizamento volta a fechar pista da Via Dutra

Em cerca de dois meses, esse foi o terceiro incidente em um trecho de 5 quilômetros da rodovia. Em dezembro, um deslizamento na altura do km 192 interrompeu temporariamente a circulação dos veículos. Mas o fato mais grave ocorreu em 31 de janeiro, quando praticamente a pista inteira no sentido Rio cedeu, formando uma grande cratera. Desde então, equipes da concessionária NovaDutra, responsável pela rodovia, trabalham no local.

O incidente desta vez aconteceu no sentido São Paulo da rodovia. Apesar de não estar chovendo no local, uma grande quantidade de terra deslizou sobre a via. O sentido da capital paulista ficou totalmente interditado por cerca de uma hora, quando os técnicos da NovaDutra realizaram um desvio pela pista do sentido contrário, que passou a ter mão dupla - sistema que será mantido até a liberação. A região chegou a registrar 6 km de congestionamento ontem.

Até as 19 horas, 250 caminhões de terra já haviam sido retirados - a concessionária estimava que seriam necessários mil. "Há no talude uma grande quantidade de areia, que aumenta de tamanho com as chuvas. O que ocorreu é que ela secou, voltando ao tamanho normal, e isso provocou perda de coesão com o resto do morro", diz o engenheiro da concessionária Henrique Bekis.

A NovaDutra espera concluir a limpeza da área até quarta-feira. Após esse trabalho, vai haver uma análise geológica do terreno para verificar se há riscos de novos deslizamentos e quais intervenções são necessárias. "Somente após esse trabalho é que poderemos liberar. Pode ser em uma semana ou em mais tempo, se considerarmos que ainda não está totalmente segura", diz Bekis.R.M.