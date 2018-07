Deslizamentos bloqueiam os dois sentidos da Anchieta

Por volta das 13 horas, foi contatado um deslizamento no km 43 da Rodovia Anchieta, informou a Ecovias. Agentes da concessionária foram ao local onde detectaram a necessidade de bloquear totalmente a pista no sentido litoral. Em seguida, a Ecovias foi informada de que também no km 43 da pista norte, sentido capital, havia outro deslizamento que teria rompido a barreira da via.

Ambas as pistas ficaram bloqueadas e tanto a subida quando a descida da serra ocorre apenas pela Rodovia dos Imigrantes, que já registra congestionamento em todo o trecho de serra, conforme dados da Ecovias.

Por volta das 13h45, a pista sul da Anchieta foi desbloqueada para tráfego de veículos, mas ainda estava com 4 km de filas. A causa dos deslizamentos, segundo a Ecovias, foi o excesso de chuvas no local. Ainda há chuva fraca no trecho de serras da rodovia.