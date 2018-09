Deslizamentos de terra bloqueiam estrada em Lorena-SP

O motorista deve evitar hoje a BR-459, estrada que liga a cidade de Lorena (SP), no Vale do Paraíba, a partir da Rodovia Presidente Dutra, no interior de São Paulo, à cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. A rodovia está interditada nos dois sentidos em vários pontos, na região de Lorena, devido a deslizamentos de terra ocorridos entre os quilômetros 4 e 8 e nos quilômetros 17 e 18, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).