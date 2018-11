Deslizamentos soterram três pessoas em Petrópolis-RJ

No bairro Castrioto, nove casas estão em risco, sendo que duas foram atingidas por um deslizamento de terra. Um dos imóveis ficou completamente destruído. Um menino de 10 anos foi soterrado, mas foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros.

No Quarteirão Brasileiro, um outro garoto de 11 anos também foi retirado dos escombros de uma casa com vida e levado para o Hospital Nelson de Sá Earp e transferido logo em seguida para o Hospital Santa Teresa, que ainda não informou o estado de saúde da criança. O pai do garoto sofreu ferimentos leves e já foi medicado.

Segundo a Defesa Civil do município, o rio Piabanha transbordou e alagou toda região do Bingen. Várias ruas dos bairros Castrioto, Mosela e Bataillhard foram descalçadas impedindo a passagem de moradores e veículos. Uma cratera se abriu na Rua Candido Portinari, fato que impossibilitou todo o trânsito no local.