Desmatamento da Amazônia cresce 72% em maio O desmatamento da floresta Amazônica aumentou 72% em maio deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado, divulgou hoje o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Neste maio foram 165 quilômetros quadrados desmatados contra 96 quilômetros quadrados no mês equivalente em 2010. As informações são baseadas no Boletim Transparência Florestal do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).