Desmatamento da Amazônia é o menor da história, diz ministra

"Tivemos em 92, 13.600 quilômetros quadrados (desmatados), tivemos um pico expressivo em 2004, com 27 mil quilômetro quadrados e hoje ... consolidamos os dados com 6.418 quilômetros quadrados", afirmou a ministra em evento no Palácio do Planalto no Dia Mundial do Meio Ambiente.

Segundo a ministra, esse dado representa menos da metade de 1992 e menos de um terço da maior taxa registrada em 2004.

(Reportagem de Ana Flor e Maria Carolina Marcello)