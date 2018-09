Desmatamento em agosto subiu 15% O Sistema de Alerta de Desmatamento do Imazon detectou 240 km² de desmatamento na Amazônia Legal em agosto de 2011 - um aumento de 15% em relação a agosto de 2010. O líder em desmate foi o Pará (49%), seguido por Rondônia (19%) e Mato Grosso (15%). Foram encontrados 27 km² de desmatamento em unidades de conservação - as que mais sofreram foram as áreas de proteção ambiental Triunfo do Xingu (PA) e Rio Pardo (RO). / AFRA BALAZINA e KARINA NINNI