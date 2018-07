Desmatamento na Amazônia foi 26% menor em maio O desmatamento registrado na Amazônia em maio, por uma fonte independente, foi 26% menor do que em mesmo mês de 2007. Segundo o Sistema de Alerta do Desmatamento (SAD), produzido pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), ele soma 294 quilômetros quadrados - em maio do ano passado foram 397 km². O índice registrado pelo SAD em maio é 88,5% maior do que o de abril, quando foram contabilizados 156 km². Maio é o início da temporada de corte na Amazônia, uma vez que começa o período de seca na região, o que facilita a atuação no campo. Por isso, a taxa é normalmente mais alta. O desmatamento acumulado de agosto de 2007 a maio chega a 4.142 km² - 7% a mais do que o mesmo período anterior (agosto de 2006 a maio de 2007), quando foram derrubados 3.870 km² na região. Nesse mês, Pará foi o Estado que registrou a maior área desmatada (60,1%), seguido por Mato Grosso (16,6%), Rondônia (13,1%) e Amazonas (8,7%). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.