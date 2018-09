Desmatamento na Amazônia foi de 52 km² em abril A Amazônia apresentou desmatamento de 52 quilômetros quadrados em abril deste ano, área 40% maior do que havia sido registrado no mesmo mês do ano passado, de acordo com dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente. Este é o terceiro mês consecutivo de aumento de desmate na região captado pelo Sistema Deter (Detecção de Desmatamento em Tempo Real) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).