Desmate atinge 498 km2 em agosto

O índice de desmatamento de 2009 deve ser o menor dos últimos 20 anos no Brasil, de acordo com avaliação do ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc. Ontem, ele anunciou uma queda de 34% do desflorestamento na região amazônica, comparando os dados de agosto deste ano com o mesmo mês de 2008.

Com base nesses números, Minc disse que o desmatamento no País deve ficar abaixo dos 9 mil quilômetros quadrados até o fim do ano. Ao comemorar, ele aproveitou para criticar a política anterior do ministério, comandado então pela senadora Marina Silva (AC), hoje no PV e pré-candidata à Presidência em 2010.

"Estava muito fácil, muito mole. O crime agora está deixando de compensar. O desmatamento está caindo porque estamos indo com tudo para cima. Até um ano, dois anos atrás, não havia Operação Boi Pirata, não havia apreensão de tratores", afirmou Minc. Para o ministro, os índices de desmatamento caíram porque o governo está fechando ou destruindo instalações irregulares, com o recolhimento de equipamento como carros e guindastes. "Estamos asfixiando os desmatadores", disse. "Neste ano estamos tendo o menor desmatamento dos últimos 20 anos. Em 1991, foram 11,1 mil km2 de desmatamento. Agora, vamos ficar abaixo dos 9 mil km2", afirmou. "Só que o nosso desmatamento é ainda muito grande." Segundo os dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente, o índice de devastação na região amazônica atingiu, em agosto, 498 km2 de floresta - em agosto de 2008 foram 756 km2. Em relação a julho também houve queda de 40% do desflorestamento na região.

CAMPEÕES DE DESMATE

O Estado do Pará é o líder em desmatamento: foram 301,18 km2, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). "Mais de 60% do desmatamento está no Pará", disse Minc. Na comparação com julho, o desmatamento nesse Estado teve redução de 48%, quando foram identificados 577,06 km2 de área devastada. Depois do Pará, os Estados de Mato Grosso, Rondônia e Maranhão são os maiores desmatadores da região amazônica. Juntos, os três somaram mais de 160 km2 desflorestamento.

A maior redução foi no Maranhão: 88% a menos em relação ao desmatamento de julho, passando de 37,6 km2 para 4,6 km2. Já o Estado de Rondônia sofreu aumento de 48%, enquanto em Mato Grosso houve queda de 15% na destruição florestal.

Entre janeiro e agosto deste ano houve uma queda de 57% no desmatamento da Amazônia, comparado com o mesmo período em 2008. De janeiro até o início deste mês, as multas aplicadas pelo Ibama somaram R$ 1,166 bilhão. "Os desmatamentos são cada vez menores, fica difícil combater. Não adianta a gente embargar a área e não ter gente no local para ver se estão respeitando o embargo", observou o ministro, ao fazer um apelo para que o Congresso aprove rapidamente o projeto de lei que cria mil novos cargos para o Meio Ambiente.

DEVASTAÇÃO

34% é a queda

anunciada no desmatamento na região amazônica, comparando-se os meses de agosto de 2009 e de 2008

498 quilômetros

quadrados foram desmatados na Amazônia em agosto; no mesmo mês de 2008, foram 756 km²

11,1 mil quilômetros

quadrados foi a área desmatada na região em 1991. Neste ano, a projeção do ministro do Meio Ambiente é de desflorestamento de uma área menor que 9 mil km²